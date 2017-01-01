  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Російський політолог назвав найвпливовіших кремлівських гомосексуалістів

    • Сьогодні, 14:51
    • Розсилка
    Глава Держдуми В'ячеслав Володін
    Глава Держдуми В'ячеслав Володін

    Бєлковський перерахував російських політиків із нетрадиційною орієнтацією

    У вищому керівництві Російської Федерації є значна кількість гомосексуалістів.  Таку думку висловив російський політолог Станіслав Бєлковський, пише «Гордон».

    Зокрема, серед них політолог назвав екс-главу адміністрації президента РФ, екс-міністра оборони, спеціальний представник президента з питань охорони природи, екології та транспорту Сергія Іванова, спікера Держдуми В'ячеслава Володіна та першого віце-прем'єра Ігоря Шувалова.
    Бєлковский зазначив, що це не повний перелік.

    Експерт також прокоментував той факт, що керівництво РФ при такій кількості людей нетрадиційної орієнтації у своїх лавах виступає проти гомосексуалізму. «Це звичайна історія: латентні геї є гомофобами, приховані євреї - антисемітами і так далі. Крім того, в Росії взагалі так прийнято: елітам дозволено те, що забороняється народу», - зазначив він.

    Як повідомлялось, Бєлковський також розповів про можливих наступників Путіна.

    Читайте також
    Росія ЛГБТ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ