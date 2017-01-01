Російський політолог назвав найвпливовіших кремлівських гомосексуалістів

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Глава Держдуми В'ячеслав Володін

Бєлковський перерахував російських політиків із нетрадиційною орієнтацією

У вищому керівництві Російської Федерації є значна кількість гомосексуалістів. Таку думку висловив російський політолог Станіслав Бєлковський, пише «Гордон».

Зокрема, серед них політолог назвав екс-главу адміністрації президента РФ, екс-міністра оборони, спеціальний представник президента з питань охорони природи, екології та транспорту Сергія Іванова, спікера Держдуми В'ячеслава Володіна та першого віце-прем'єра Ігоря Шувалова.

Бєлковский зазначив, що це не повний перелік.

Експерт також прокоментував той факт, що керівництво РФ при такій кількості людей нетрадиційної орієнтації у своїх лавах виступає проти гомосексуалізму. «Це звичайна історія: латентні геї є гомофобами, приховані євреї - антисемітами і так далі. Крім того, в Росії взагалі так прийнято: елітам дозволено те, що забороняється народу», - зазначив він.

Як повідомлялось, Бєлковський також розповів про можливих наступників Путіна.