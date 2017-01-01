Російський політолог розповів, чому мітинги 26 березня спантеличили Кремль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Може бути якийсь час мем «Крымнаш» працював, але всеросійська маніфестація показала, що внутрішня порядок денний нікуди не дівся, - експерт

Мітинги, що прокотилися містами Росії 26 березня, спантеличили і налякали російську владу. Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський, пише Оnline.ua.

За його словами, війна в Україні була затіяна, щоб, в тому числі, відвернути населення від гнітючої внутрішньої порядку денного: падаючого рівня життя, стагнації економіки, тотального злодійства. «Може бути якийсь час мем «Крымнаш» працював, але всеросійська маніфестація показала, що внутрішня порядок денний нікуди не дівся. У влади немає ніяких ідей, послань, мови, яким вона могла б говорити з суспільством», - зазначив експерт.

За словами політолога, масштаби протесту стали несподіванкою навіть для самих організаторів. «Примітно, що не було ніякої офіційної реакції. Більш того, федеральні канали навіть не згадують про подію в негативному ключі. Це означає, що ще не вироблені темники для пояснення цього явища «підступами США», - сказав він.

«Головне - не фігура Медведєва. Основне гасло ходи було «Путін – злодій»... Це був явний антипутінський виступ. Ключове – «в різних містах Росії», - підкреслив політолог і додав, що подібні протести - нове явище, якого не було ні в Росії, ні навіть в роки розпаду СРСР.

«Географія - це перша риса. Друге: демографія. У мітингах взяла участь молодь, починаючи зі школярів старших класів. Це теж нове явище», - сказав Піонтковський. Експерт уточнив: воно пов'язане з тим, що зникла монополія телебачення. «YouTube і соцмережі - ЗМІ нового покоління. Фільм Навального про Дімона подивилися більше 15 мільйонів чоловік», - зазначив він.

«Третє: масовість несанкціонованих мітингів. Люди свідомо йшли, знаючи, що можуть бути затриманими. Понад 1000 осіб дійсно були заарештовані в одній тільки Москві», - нагадав політолог.