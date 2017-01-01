Російський політолог розповів, чому росіяни погоджуються бути рабами

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Росіяни взагалі не є рабами є, але вони підпорядковані монархічної традиції і монархічного ритуалу, - експерт

Російський народ завжди був рабським. Про це сказав відомий російський політолог Станіслав Бєлковський, пише видання Гордон.

«Причому це рабство специфічно забарвлене. Я б не сказав, що росіяни взагалі є рабами є, але вони підпорядковані монархічної традиції і монархічного ритуалу, який базується на трьох китах, на трьох складових», - сказав він.

Експерт уточнив: «Перше - це непогрішність монарха, тобто можна критикувати що завгодно: кадрові рішення і їх наслідки, політику, тільки не його самого. Друге - це принцип успадкування влади, коли тільки монарх вирішує, хто буде його наступником (саме так в разі Єльцин - Путін і в разі Путін - Медведєв і було), і третє - монарх повинен стояти вище закону, інакше він не справжній монарх».

За словами політолога, більшість росіян підтримали те, щоб в 2008 році Путін всупереч Конституції залишився на своєму посту, і тільки юридичне мислення позбавило його змоги це зробити, «оскільки Путін - геній форми, а не змісту». «Він великий формаліст і може вихолостити будь-які правові норми, втім, точно так же, як і неправові, моральні, але все одно буква закону повинна бути дотримана», - підкреслив він.