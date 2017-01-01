Російський політолог розповів, що Чуркіна вбили через лист Януковича

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Коли Чуркін помер, при розтині виявили в нирках отруйну речовину, зазначив Піонтковський

У Кремлі вирішили забути, що постійний представник РФ в ООН Віталій Чуркін зачитував листа українського президента-втікача Віктора Януковича з проханням про введення військ в Україну, щоб ще раз використовувати цей прийом для підтвердження суб’єктності окупованих районів Донецької та Луганської області.

Про це в коментарі виданню «ГОРДОН» заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

На відверту брехню можна йти тільки заради великої політичної мети. Таку думку висловив Піонтковський, коментуючи слова прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, що ніякого листа від колишнього президента України Віктора Януковича з проханням ввести війська адміністрація російського президента не отримувала, і він «не знає», що постійний представник РФ в ООН Віталій Чуркін зачитував його.

«Те, що Пєсков так відверто змушений брехати, показує, що цей сюжет з листом Януковича дуже важливий. Настільки важливий, що заради цього був убитий Чуркін. Це не моя маргінальна думка. Такий поінформований і близький до Кремля чоловік, як Олексій Венедиктов, головний редактор радіостанції «Ехо Москви». – Ред.) присвятив цій події аж дві передачі. Несамовиті деталі розповідав: спочатку не допустили швидку допомогу, тому що Чуркін сидів у секретному приміщенні, потім його відвезли в госпіталь, і коли він помер, при розтині виявили в нирках якусь отруйну речовину. На думку американського експерта, речовину було введено під час вечері в представництві. Загалом, це вже факт», – підкреслив співрозмовник.

Він вважає, що в Кремлі не дарма згадали про лист Януковича з проханням до російського президента Володимира Путіна ввести війська в Україну. Кремлю вкрай важливо довести, що такого епізоду не було, щоб мати можливість ще раз використовувати даний прийом.

«Зараз змінюється стратегія Кремля щодо «лугандонії». Вже максимально підкреслюється її суб’єктність, в тому числі і через визнання паспортів, введення рублевої зони і так далі. Це дійде до якоїсь форми зміцнення влади. Може, туди надішлють Азарова (Микола Азаров – колишній прем’єр-міністр України. –Ред.). Оголосять законною владою чи не всієї України. І вже ця влада звернеться до Путіна з проханням ввести війська. Іншого пояснення немає. Адже всі вже забули про це лист. Навіщо знову роздмухувати ситуацію? На такі злочини і на таку відверту брехню можна йти тільки заради якоїсь великої політичної мети. І мені видається, що вони хочуть це прохання найближчим часом здійснити як би в перший раз», – відзначив Піонтковський.

Нагадаємо, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що адміністрація президента РФ в 2014 році не отримувала від екс-президента України Віктора Януковича листа з проханням ввести війська в Україну. Пєсков відмовився коментувати той факт, що на засіданні Радбезу ООН представник Росії Віталій Чуркін заявляв про наявність такого листа. Пєсков заявив, що «цього не знає».

10 березня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що отримав відповідь від Генпрокуратури РФ, яка стверджує, що адміністрація президента РФ і Рада Федерації РФ не отримували листи від Януковича з проханням ввести війська на територію України. Про існування цього листа заявляв сам Янукович, його також згадували представник РФ у раді безпеки ООН Віталій Чуркін і президент РФ Володимир Путін.

18 січня Луценко повідомляв, що Головна військова прокуратура отримала від ООН фотокопії заяви Януковича з проханням ввести в Україну війська РФ.