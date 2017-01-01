Російський правозахисник назвав «соромом» аргументи Росії під час судового процесу в Гаазі

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Кирило Коротєєв

Україні слід дуже уважно і дуже переконливо доводити свою позицію, зазначив юрист-міжнародник

Юридичний директор міжнародного правозахисного центру «Меморіал», росіянин Кирило Коротєєв в інтерв’ю «Главкому» заявив, що половина з виступів Росії у Міжнародному суді ООН під час слухань за позовом України – це більш-менш доречні юридичні аргументи, але друга половина – це «якийсь жахливий сором».

«Це розмови про те, що з населенням Криму не консультувалися при розпаді СРСР, що є прямою брехнею, це розмови про те, що є якісь «ДНР» і «ЛНР», тобто аргумент, навряд чи заснований на нормах права», - підкреслив юрист-міжнародник.

Коротєєв зазначив, що Міжнародний суд ООН завжди суворо дотримується норм міжнародного права. І це також означає, що Україні слід дуже уважно, дуже переконливо доводити свою позицію.

«Норми міжнародного права вимагають більш високого рівня переконливості, ніж той, який ми бачили в останні дні (на слуханнях)», - вважає експерт.

Він також зазначив, що компетенція суду ООН залежить від згоди сторін на участь у суперечці. Або Росія погоджується на участь у конкретній суперечці, або вона погоджується на участь у суперечках за якимсь із договорів.

«У нашому випадку під ці договори потім підтягуються факти, які взагалі-то кажуть про інші проблеми – про окупацію, про збройний конфлікт на сході України і відповідальність Росії за цей конфлікт, про злочини, скоєні під час цього збройного конфлікту. Оскільки Росія не погоджується на розгляд таких питань у Міжнародному суді ООН, то Україна шукає приводи, використовуючи дві конвенції. І, як наслідок, доводиться потім злочини проти людяності називати тероризмом, хоча це насправді різні речі», - додав Коротєєв.