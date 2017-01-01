Російський пропагандист Шувалов прокоментував заборону свого в'їзду в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Шувалов

Шувалов назвав Україну своєю другою батьківщиною, якій він бажає лише добра

Російський політтехнолог Ігор Шувалов називає абсурдним рішення про заборону в'їзду йому в Україну на 5 років.

Про це він заявив в коментарі «Українській правді».

«Нинішня метушня навколо мене пов'язана з міжвидової боротьбою українських політиків, з якими я добре знайомий і з якими в різний час співпрацював. Україна моя друга батьківщина, я її люблю і завжди бажав і бажаю їй добра і миру, тому нинішня заборона абсурдна», - сказав Шувалов.

«Своїм недоброзичливцям повідомляю: ми живемо в часі і в світі, в якому немає меж, немає місця нетерпимості до іншої точки зору і заборонам медіа та свободи слова», - додав він.

На запитання, де він планує перебувати тепер, - не відповів.

Як відомо, у понеділок нардеп Антон Геращенко повідомив, що Шувалову заборонили в'їзд в Україну на 5 років.

Як вказує Геращенко, за оперативними даними, «антиукраїнська діяльність Шувалова використовувалася спецслужбами Російської Федерації в активних заходах впливу з висвітлення спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації, зокрема з висвітлення у ЗМІ репортажів щодо звинувачення керівництва нашої країни у воєнному захопленні влади у 2014 році та спланованої акції «Небесна сотня».

Також, за словами Геращенка, Шувалов причетний до акції зі зриву євроінтеграційних та сучасних реформ в Україні та бере активну участь у проекті просування Росії як єдиного нащадка «країни-переможця фашизму у Великій Вітчизняній війні».