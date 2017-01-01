  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Російський публіцист назвав найважливішу умову для перемоги України над РФ

    • Сьогодні, 20:24
    • Розсилка
    Олександр Невзоров
    Олександр Невзоров

    Я сподіваюся, що Україна все-таки отримає повну незалежність для своєї церкви, - Невзоров

    Православна церква в Україні повинна перестати годувати «одне з найактивніших і лютих імперських утворень» - Російську православну церкву; звільнення від цієї залежності, по суті, є запорукою перемоги України. Таку думку висловив російський публіцист Олександр Невзоров, пише «Обозреватель».

    «Я знаю, що патріарх Варфоломій, нарешті, після довгих «родових перейм» «народив» бажання допомагати Україні в створенні єдиної помісної православної церкви. Це примітно, це чудово», - сказав він.

    «Я сподіваюся, що Україна все-таки отримає повну незалежність для своєї церкви, і їй вдасться відділитися від організації з настільки брудної репутацією, як Російська православна церква, і особливо для українців», - додав Невзоров.

    Відповідаючи на репліку про те, що ця «організація» напевно буде чинити опір, публіцист заявив: «Так, опір буде. Але хіба вам звикати до труднощів і до опору? Вам потрібна рішучість, щоб довести це до кінця».

    «Вам в своїй державі не потрібна пропагандистсько-агентурна організація. Це один з найпринциповіших засад вашої взагалі перемоги. Не зможе Україна перемогти доти, поки вона годує одне з найактивніших і лютих імперських утворень, годує своєю кров'ю і своїми грошима. Це найважливіша річ. Я дивуюся, що ви досі ще не зробили цього», - підкреслив Невзоров.

    Читайте також
    церква РПЦ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ