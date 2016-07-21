Російський «Рошен» підтвердив закриття Липецької кондитерської фабрики

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Фабрика зупиниться в квітні після того, як виробить закуплену сировину

Інформацію про закриття Липецької кондитерської фабрики (Росія) корпорації «Рошен» підтвердили у прес-службі російського представництва компанії. Про це повідомляється на сайті компанії.

«Зазначається, що повну зупинку виробництва і консервацію виробничих і інфраструктурних об'єктів заплановано на квітень 2017 року. Таке рішення прийнято з економічних і політичних причин», – повідомляється на сайті.

За інформацією місцевого липецького видання gorod48, гендиректор Липецької кондитерської фабрики Олег Казаков також підтвердив інформацію про її закриття.

«Скажу тільки одне слово: «Дістали!» – прокоментував Казаков, який перебуває наразі у Києві.

За його словами, фабрика зупиниться в квітні, коли виробить закуплену сировину. Після цього на воротах трьох її проммайданчиків – у Липецьку, селах Сєнцово і Косиревка – повісять замок.

Як повідомлялося раніше, арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений Слідчим комітетом РФ у рамках порушеної кримінальної справи, унеможливив продаж фабрики.

У Roshen кажуть, що, починаючи з 2013 року, виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося втричі. Причиною стало і різке зниження асортименту після необґрунтованої заборони Росспоживнаглядом у 2013 році імпорту української продукції Roshen на територію РФ, і активна дискредитація діяльності фабрики в російських і українських ЗМІ, і тиск органів влади в низці регіонів на торговельні організації через продажі продукції Липецької кондитерської фабрики, і зниження загального рівня купівельної спроможності населення.

Також наголошується, що в зв'язку зі спадом виробництва на фабриці постійно здійснювалися масові скорочення персоналу. Персонал, який залишився (близько 700 осіб), уже поінформований про зупинку діяльності фабрики. Необхідне повідомлення про масове скорочення буде подано до Липецького центру зайнятості найближчим часом.