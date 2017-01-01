Російський Сбербанк вирішив швидко піти з України

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Глава Сбербанку Герман Греф сподівається, що українська влада надасть банку можливість швидко покинути ринок України

Російський Сбербанк активно займається пошуком варіантів швидкого виходу з українського ринку. Про це повідомив журналістам глава найбільшого російського банку Герман Греф.

«Банк сьогодні працює з обмеженнями і, звичайно, хотілося б знайти підтримку з боку офіційних органів у відновленні роботи. Ми сьогодні ввели ліміти операцій на Україні», - сказав Греф.

Глава кредитної організації висловив надію, що українська влада надасть банку можливість максимально швидко покинути ринок України. «Ми зараз знаходимося в дуже активній стадії розгляду подібного роду варіантів», - додав він.

«Ситуація досить складна для нас, емоційно складна, реально складна. Тому що з'єднання абсолютно незаконних дій, які проти нас відбуваються на Україні в цілому ряді міст, починаючи з Києва, при повному потуранні з боку правоохоронної системи, коли це ще й поєднується з такими дискримінаційними рішеннями, як заборона на рух міжбанківських кредитів між Росією та Україною, все це створює досить серйозну ситуацію тиску на нашу діяльність на Україні», - підкреслив Греф.

За його словами, у Сбербанку є різні сценарії розвитку ситуації, виходячи з яких можна рахувати можливі втрати. На сьогоднішній день 70% активів в Україні Сбербанк зарезервував, уточнив Греф. «Ми дуже сильно втягнуті в цю історію. Зрозуміло, що страждають наші співробітники, громадяни України, в основному жінки, яких ми змушені визволяти з цих будівель, тому що наш центральний офіс в Києві ... був замурований разом з людьми», - зазначив топ-менеджер Сбербанку.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляв, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку. 18 березня понад півсотні активістів замурували вхід у центральне відділення Сбербанку, що в середмісті Тернополя.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Джерело: РИА НОВОСТИ