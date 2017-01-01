Російський «Сбербанк» заявив про продаж 100% акцій української «дочки»

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Консорціум інвесторів набуває 100% акцій ПАТ «СБЕРБАНК» (Україна), яке є дочірнім банком ПАТ Сбербанк

«Сбербанк» Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку. Про це повідомляє прес-служба «Сбербанка».

«Консорціум інвесторів набуває 100% акцій ПАТ «СБЕРБАНК» (Україна), яке є дочірнім банком ПАТ Сбербанк. У Консорціум увійдуть Норвік Банк (Латвія) і білоруська приватна компанія. Відповідний юридично зобов'язуючий договір підписаний сьогодні. Закриття угоди очікується в першому півріччі 2017 року після отримання схвалень угоди фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій, включаючи Латвію та Україну», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Сбербанк» в Україні має необхідні кошти для виконання зобов'язань перед приватними і корпоративними клієнтами.

«Сподіваємося, що рішення про продаж нашого дочірнього банку сприятиме розблокуванню його офісів і відновлення нормальної роботи, що дозволить клієнтам банку продовжити безперешкодно користуватися послугами і створить основу для його подальшого розвитку», — додає прес-служба банку.

Як відомо, російські банки перестали виплачувати пенсії в Україні.

Раніше у Краматорську активісти закрили відділення російського «Сбербанку».

Також у Запоріжжі активісти організували цілодобове блокування «Сбербанку».

Крім того у Сумах активісти заблокували «Сбербанк».

Нагадаємо, 18 березня понад півсотні активістів замурували вхід у центральне відділення Сбербанку, що в середмісті Тернополя. 13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

20 березня активісти силою закрили відділення російського «Сбербанку» в Краматорську.

Станом на 20 березня російський «Сбербанк» розблокував роботу свого відділення в Тернополі, відділення в Києві й Дніпрі, як і раніше, заблоковані.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Сьогодні стало відомо, що російський «Сбербанк» активно займається пошуком варіантів швидкого виходу з українського ринку.