Російський Слідком направив до суду першу справу проти росіянина, який воює за Україну на Донбасі

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Широбоков виїхав в Україну на початку 2014 року і добровільно вступив в батальйон «Азов»

Слідчий комітет РФ направив до суду кримінальну справу проти росіянина Артема Широбокова, який воює на Донбасі на стороні України, повідомили у СК РФ.

«Завершено розслідування у кримінальній справі стосовно громадянина Російської Федерації Артема Широбокова, якому заочно пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 КК РФ (участь найманця у збройному конфлікті або військових діях)», - йдеться в повідомленні.

За даними російського слідства, Широбоков виїхав в Україну на початку 2014 року, в подальшому добровільно вступив до складу батальйону «Азов», пройшов спеціальну підготовку, навчившись поводженню з вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, і отримав необхідні знання про військову стратегію і тактику. У 2014-2015 роках росіянин спільно з іншими бійцями зазначеного підрозділу брав участь у бойових діях на сході України.

«Виконуючи накази командирів батальйону, Широбоков вів стрілянину з автоматичної вогнепальної зброї по «ополченцях «ДНР», - стверджують у відомстві.

Крім того, наголошується, що Широбоков продовжує перебувати на території України, переховуючись від російських правоохоронних органів.

«Водночас Слідчим комітетом були зібрані достатні докази його вини, що дозволило винести стосовно нього постанову про притягнення як обвинуваченого. На даний час кримінальну справу із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті. Чинне законодавство також дозволяє винести судове рішення стосовно обвинуваченого заочно», - йдеться в повідомленні.

За даними Слідкому, це перша кримінальна справа у слідчій практиці СК Росії, заочно направлена до суду щодо особи, обвинуваченої у найманстві.

«Слідчі СК Росії продовжують роботу зі встановлення інших громадян Росії, які так само, як Широбоков, вирішили повоювати «за гроші в іншій державі, вважаючи, що про їх «подвиги» ніхто не дізнається», - заявили в цьому відомстві.

