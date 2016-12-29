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    Російський смертельний «Боярышник» тепер продається на Херсонщині

    • Сьогодні, 13:24
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    Журналіст придбав російську настоянку глоду в херсонському магазині

    У Херсонській області почали продавати спиртовмісний розчин «Боярышник» з Росії. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов у своєму Facebook. 

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    «Немає маркування українською і ще купа порушень. Саме час звертатися до Держпродспоживслужби. І якщо я не помиляюся, магазинів «Везунчик» зі Львова. Власник – пан Бережной, депутат Сімферопільської міської ради», – написав він.

    Як відомо, з середини грудня через вживання косметичного засобу для ванн «Боярышник», що містить спирт, у російському Іркутську померло 78 осіб.

    Раніше лікарі повідомляли, що більшість потерпілих надійшла до лікарень у стані коми. З моменту вживання косметичного лосьону «Боярышник» до появи симптомів отруєння минає від однієї до 24 годин.

    Масове отруєння засобом, у складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську 17 грудня. Слідчі РФ порушили кримінальну справу. Під час розслідування вони знайшли підпільні цехи з виробництва продукту, затримали 12 осіб, які поширювали отруйну рідину.

    Як повідомлялося, в Росії після розпиття склоочисника померло троє людей.

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