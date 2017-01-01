Російський смертельний «Боярышник» уже в Києві: вилучено три тонни лосьйону

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Коробки із косметичним лосьйоном «Боярышник»

Крім того, вилучено три тонни готової для реалізації горілки «Пшенична», а також 500 літрів коньячних виробів

У Києві правоохоронцями під час обшуків виявлено та вилучено три тонни косметичного лосьйону із назвою «Боярышник» російського виробництва (вміст етилового спирту 70%), який, імовірно, використовувався для виготовлення сурогату. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Обшуки було здійснено в гаражно-будівельному кооперативі на території Голосіївського району столиці, а також у нежитлових приміщеннях у Бориспільському районі на Київщині в рамках справи про незаконну діяльність підпільного цеху з виготовлення горілчаних виробів.

Крім того, вилучено три тонни готової для реалізації горілки «Пшенична», запакованої в тетрапак, 500 літрів коньячних виробів, а також пристрої для виготовлення та фасування горілчаних виробів.

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення осіб, причетних до організації скоєння даного злочину, а також каналів постачання та збуту фальсифікату.

Вилучені речовини буде скеровано на експертне дослідження.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області почали продавати спиртовмісний розчин «Боярышник» з Росії.

Нагадаємо, в Іркутську від отруєння засобом для ванн «Боярышник» померло 78 осіб. Судмедекспертиза показала, що 74 з них отруїлися метиловим спиртом, решта постраждали від прийому значної дози етилового спирту.

В окупованому Криму вилучили понад 800 флаконів спиртовмісної нехарчової продукції. У кримських магазинах, незважаючи на заборону, продовжують продавати спиртовмісну нехарчову продукцію.