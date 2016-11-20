Російський спецназ прходив «бойове хрещення» в Авдіївці, – нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Противник прийшов здавати іспити, убиваючи українських громадян і зазнав великих втрат, зазначив Береза

Російські спецпризначенці в районі Авдіївки проходили «бойове хрещення».

Про це каже нардеп із фракції «Народний фронт» 46-річний Юрій Береза в кулуарах парламенту.

«Чому Авдіївка? По-перше, вона найближче для відкриття вогню із заборонених Мінськими угодами калібрів. По-друге, до Авдіївки відправили частину російського спецназу. Прийшов здавати іспити, убиваючи українських громадян. Противник зазнав великих втрат. Після цього серед терористів почалася паніка. Ситуація на окупованій території непроста. Керівники бандитських угруповань тренуються відступати в Росію», – заявив нардеп.