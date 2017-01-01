Російський співак Малінін сором'язливо засекретив свої українські гастролі (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський співак Олександр Малінін

Російського естрадного співака в афішах презентують, перш за все, як «народного артиста України»

На 1 березня у Національному палаці мистецтв «Україна» заплановано концерт Олександра Малініна. Він везе до Києва програму «Весняний бал». Про це йдеться в статті «Главкома» «Війні кінець? Росіяни знову захопили «Україну».

Російського естрадного співака в афішах презентують, перш за все, як «народного артиста України». Це звання співаку присвоїв ще президент Кучма, дружина якого – шанувальниця Малініна. Влітку 2013 року співак навіть виступав на 75-річчі екс-президента в Італії.

Промоутери також акцентують увагу української публіки на тому, що два зі своїх 30 альбомів Малінін випустив українською мовою. Розрахунок виявився правильним: вільних квитків, вартість яких сягає 2500 гривень, лишилося мало.

І у Малініна, на відміну від Корольової, є всі шанси успішно виступити в Києві. Він не пішов шляхом деяких своїх колег, не підписував жодних антиукраїнських звернень і не їздив із гастролями у Крим чи на Донбас.



Цікаво, що на офіційному сайті співака malinin.ru у графіку гастролей виступи в Україні не зазначені.

А ще у травні 2015 року український поет і драматург Юрій Рибчинський розповідав, що не зміг запросити на свій ювілей до України російських зірок, у тому числі й Олександра Малініна, бо вони бояться цькування з боку Кремля.