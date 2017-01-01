Російський суд арештував брата ймовірного організатора теракту в Пітері

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Арештований Акрам Азімов

Підозрюваний Акрам Азімов не визнає свою причетність безпосередньо до теракту

Басманний суд Москви арештував до 3 червня Акрама Азімова, підозрюваного у пособництві теракту в метро Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє РБК.

При допиті Азімов розповів, що він і його молодший брат, заарештований раніше Аброр Азімов, вчинили дії, які сприяли вибуху в петербурзькому метро. При обшуку у нього вилучили гранату РГД-5 із запалом і мобільний телефон.

Адвокат підозрюваного повідомила, що Азімов вчинив певні дії, котрі слідство пов'язує з терактом, однак свою причетність безпосередньо до теракту затриманий не визнає.

Азімов народився в Джалал-Абаді, але не є громадянином Киргизії, у нього російський паспорт. Він одружений, у нього троє малолітніх дітей, офіційної роботи немає.

«ФСБ підозрює Азімова в тому, що він зв'язав майбутніх організаторів теракту «з емісарами міжнародних терористичних організацій», а також переправляв до Петербурга гроші на підготовку злочину», - зазначають у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

Українців серед загиблих у метро немає.

Зараз у справі про теракт затримано близько десяти чоловік. 18 квітня суд заарештував до третього червня уродженця Киргизії Аброр Азімова, якого вважають одним з організаторів атаки в петербурзькому метро - за версією слідства, він особисто готував смертника. У Аброра Азімова було вилучено бойовий пістолет з кількома патронами в магазині, мобільний телефон, коробку від мобільного телефону і зарядний пристрій.

19 квітня спецслужби також затримали брата ймовірного організатора теракту - Акрама Азімова.