Російський суд арештував ймовірного організатора теракту в метро Петербурга

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Суд над ймовірний організатором теракту Аброром Азімовим

Аброр Азімова перебуватиме під вартою щонайменше до початку червня

Суддя Басманного суду Москви Артур Карпов заарештував до 3 червня ймовірного організатора теракту в метро Санкт-Петербурга Аброр Азімова.

Про це повідомляє Meduza.

На суді Азімов заявив, що не заперечує проти арешту, але відкинув свою причетність до вибуху.

За словами підозрюваного, йому «дали команду», але він не знав про теракт. Адвокат Азімова, навпаки, заявив, що той визнав провину в повному обсязі.

Нагадаємо, у ФСБ Росії в понеділок відзвітували про затримання ймовірного організатора теракту у метро Санкт-Петербурга.

У Аброра Азімова було вилучено бойовий пістолет з кількома патронами в магазині, мобільний телефон, коробку від мобільного телефону і зарядний пристрій.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

Українців серед загиблих у метро немає.