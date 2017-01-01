Російський суд задовольнив скаргу адвоката українського в’язня Кремля

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Євромайданівець Олександр Костенко

Євромайданівець Олександр Костенко вперше за два роки потрапив в об'єктив камер

У середу, 17 травня, Кіровський обласний суд (Росія) задовольнив касаційну скаргу адвоката Дмитра Сотникова в інтересах колишнього евромайданівця, в'язня Кремля Олександра Костенка. Про це захисник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні президія Кіровського обласного суду задовольнила мою касаційну скаргу в інтересах евромайданівця, українця, в'язня Кремля, Костенка Олександра Федоровича, скасувавши постанову Кірово-Чепецького районного суду і апеляційну постанову Кіровського обласного суду», – написав він.

Адвокат нагадав, що він оскаржував процедуру УДО для Костенка, яку ускладнили, зобов'язавши захист витребувати з Сімферополя завірені копії судових актів, що не передбачено законом. «При цьому клопотання на умовно-дострокове звільнення і на заміну покарання стали повертати без розгляду», – зазначив Сотников.

Апеляційна інстанція не схотіла розбиратися в даному питанні, але президія Кіровського суду питанням зацікавилися і визнала вищезгадану процедуру незаконною, повідомив адвокат.

Він оприлюднив кадри оголошення касаційної постанови, зазначивши, що вперше з 15 травня 2015 року Костенко потрапив в об'єктив.

Як відомо, євромайданівець Олександр Костенко, засуджений в окупованому Криму до 3 років 11 місяців загального режиму за сфабрикованою справою, з жовтня 2015 року перебуває Кірово-Чепецьку, у виправній колонії №5 Кіровської області Росії.

За версією слідства, 18 лютого 2014 року під час «масових заворушень» у центрі Києва Костенко завдав тілесних ушкоджень співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Активіст також, як стверджують силовики, без передбаченого законом дозволу зберігав за місцем проживання зброю.