Російський військовий розстріляв терориста «ДНР» – розвідка
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Терористичні угруповання на Донбасі
За даними української розвідки, кадровий військовий РФ розстріляв терориста за відмову виконувати наказ
Кадровий російський військовий розстріляв бойовика терористичної організації «ДНР» за відмову виконати наказ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР).
«8 січня командир відділення 3-го стрілецького батальйону 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ розстріляв з великокаліберного кулемета підлеглого за відмову виконати наказ, пов'язаний із підготовкою підрозділу до диверсійно-розвідувальних дій на лінії розмежування», – зазначили в ГУР.
Як повідомляв «Главком», минулої доби бойовики на Донбасі понад 50 разів обстрілювали українських військових. Трьох учасників АТО поранено.