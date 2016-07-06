Російський завод, який виготовляє «Буки», не оскаржуватиме рішення суду ЄС

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Суд Європейського союзу визнав законними санкції проти російського виробника систем протиповітряної оборони концерну «Алмаз-Антей»

Російський державний завод «Алмаз-Антей», що виготовляє військову техніку, називає політичним рішення суду Європейського союзу, який визнав законність запровадження санкцій проти цього заводу.

Про це заявив генеральний директор російського концерну «Алмаз-Антей» Ян Новіков, передають російські ЗМІ.

«Сьогоднішнє рішення Європейського суду ми вважаємо політичним і не заснованим на правовій оцінці обставин справи», – заявив Новіков.

При цьому в концерні заявили, що не подаватимуть апеляцію на це рішення, оскільки не вважають, що її розгляд буде об’єктивним.

Нагадаємо, що суд Європейського союзу визнав законними санкції проти російського виробника систем протиповітряної оборони концерну «Алмаз-Антей». Концерн намагався оскаржити заморозку своїх активів.

Таким чином, суд ЄС визнав, що Росія поставляє важке озброєння сепаратистам на Донбасі.

Санкції проти «Алмаз-Антея» були введені влітку 2014 року в рамках розширення заборонних заходів проти Росії у зв'язку з конфліктом на Донбасі.

Нагадаємо, слідство ідентифікувало причетних до катастрофи МН17. Йдеться про тих людей, які брали участь у транспортуванні ЗРК «Бук», з якого було збито літак, про екіпаж, який керував ним, та людей, що давали доручення та накази. Роль кожної особи ще встановлюють.