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    Російський журналіст пробрався до Києва: «Євробачення» - це найкрутіше з того, що на даний момент відбувається

    • Сьогодні, 15:17
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    Артур Гаспарян
    Артур Гаспарян

    Любителі музики просто не можуть бути десь в іншому місці, каже Артур Гаспарян

    Музичний критик Артур Гаспарян вважає, що «Євробачення» - це найкраща подія з-поміж усього, що зараз відбувається на теренах Європи.

    «Конкурс – це найкрутіше з того, що на даний момент відбувається у Європі. Любителі музики просто не можуть бути десь в іншому місці! Поважаю Україну та її вибір, проте здається, гурт O.Torvald – випадкові гості на цьому святі. Можу порівняти 2017-й рік з тим, коли після тріумфальних і яскравих Русланіних Wild Dances вашу країну представили не найсильніші Ґринджоли. Але у будь якому разі я бажаю вам успіхів!», - сказав він у коментарі для Eurovision.ua.

    Гаспарян спеціально приїхав у Київ на «Євробачення».

    Як відомо, півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, а фінал - 13 травня на офіційній сцені Євробачення-2017 - у Міжнародному виставковому центрі у Києві.

    Раніше організатори «Євробачення» опублікували декілька цікавих фактів про головну арену пісенного конкурсу – Міжнародний виставковий центр.

    Читайте також матеріал «Главкома»: «Євробачення» у Києві. Як потрапити на концерти і не прогадати з квитком

    Євробачення Київ конкурс
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