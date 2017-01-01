Російський журналіст розказав, чому мітинги в Росії були успішними

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Головний редактор «Руссикй монитор» Фьодор Клімєнко

Головний редактор «Русский монитор» стверджує, що мітинги 26 березня – це буржуазна революція у класичному виді

На мітинг 26 березня вийшла така безпрецедентна кількість людей в Росії, бо вони не були організовані несистемною опозицією. Побиття молоді під час акцій протесту не залякало її. Навпаки участь в мітингу дало їм зайвого адреналіну. Таку думку висловив головний редактор «Руссикй монитор» Фьодор Клімєнко під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Такий успіх на мітингу по кількості людей забезпечило відсутність в організації представників несистемної опозиції.

«Є таке прислів’я «10 калік не будуть варті одного гладіатора». От наша опозиція – це так и мовити 10 політичних калік», - говорить Клімєнко.

Окрім того головний редактор «Русский монитор» стверджує, що мітинги 26 березня – це буржуазна революція у класичному виді.

«Молодь не вся знала, хто такий Навальний, але вони точно знають, що в їхній країні для них нічого немає, ніяких соціальних ліфтів. Незважаючи на те, що розгін був жорсткий, але молодь це не злякало. Усі, хто там побували, отримали гарний заряд адреналіну», - підсумував Клімєнко.

Дивіться запис прес-конференції «Операція «качечка» чи реальні протестні настрої в Росії?»