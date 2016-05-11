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    Російський журналіст розповів, чим займається сепаратист Царьов в окупованому Криму

    • Вчора, 15:20
    • Розсилка
    Олег Царьов
    Олег Царьов

    Царьов скучив за українським політичним життям

    Одіозний екс-нардеп України Олег Царьов розчарувався в російській політиці. Про це в інтерв'ю «Громадському Радіо» розповів російський журналіст опозиційного видання «Дождь» Сергій Єрженков.

    «Він все зрозумів про російську політику, про те, що це такий великий симулякр, відмовився, за його словами, увійти в КПРФ, «Справедливу Росію». Він сказав, що це не справжня політична боротьба. Він говорив, що в Україні була справжня політика, люди готові були вбивати один одного за переконання», - зазначив журналіст.

    «Коли він дізнався, що я їду до Києва, сказав, що заздрить, що йому хотілося б прогулятися Хрещатиком», - додав співробітник опозиційного російського ЗМІ.

    За словами Єрженкова, Царьов має квартиру, яка знаходиться в елітному будинку в центрі Москви. Багато часу сепаратист проводить в окупованому Криму, де у нього квартира, яку політик купив після 2014 року. «Я так розумію, що тут живуть його діти», - зазначив журналіст.

    Єрженков також повідомив, що Царьов нині керує санаторієм, який знаходиться в Ялті. Цей санаторій одіозний політик купив до 2014 року. «Він подав заявку на грант, збирається будувати птахофабрику в Криму… Частину коштів, витрачених на будівництво птахофабрики, покриває бюджет Російської Федерації», - додав журналіст.

    Раніше повідомлялось, що сім'я Олега Царьова отримала від РФ будинок дитячого санаторію «Ай-Тодор» в окупованому Росією Криму. Це колишній маєток великого князя Михайла Романова, що має статус пам'ятки архітектури регіонального значення.

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