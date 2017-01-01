Російський журналіст стверджує, що Медведєв передчуває крах та заливає горе

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Дмитро Медведєв

Журналіст: 3-D мішки під очима все одно випирали. Те, що у Дімона - залізна печінку і він «синячіть» - якраз не дивує

Прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв зловживає алкоголем. Про це у себе на сторінці у соцмережі Facebook написав російський журналіст Александр Сотник, коментуючи звіт глави російського уряду перед Держдумою.

«Його питали - він мляво відповідав. Пробулькав про «блокаду, в якій живе Росія». Думав - пошкодують і почешуть за вушком. Не почухали. Запитали-таки про Навального. У відповідь гавкнув, як зміг», - зазначив журналіст.

«Але 3-D мішки під очима все одно випирали. Те, що у Дімона - залізна печінку і він «синячіть» - якраз не дивує. У бункері у фюрера перед крахом теж не просихали. Так що зрозуміти Дімона можна. Живий? - вже щастя. А настане «година Х» - все одно весь лівер випотрошать. До чого його берегти?», - написав він.

Як повідомлялось, Медведєв відмовився коментувати розслідування російського Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального «Он вам не Димон» на щорічному звіті перед Держдумою, назвавши його «політичним пройдисвітом».