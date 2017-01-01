Російський журналіст заявив, що Кремль готує «злив» Путіна

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Президент РФ Володимир Путін

Пєсков заявив про те, що Путін одноосібно приймав рішення про долю Криму

Кремль готує «злив» Путіна, тому що тільки він несе відповідальність за анексію Криму. Так російський журналіст Олександр Сотник у Facebook прокоментував заяву прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова про те, що президент РФ одноосібно приймав рішення про долю півострова.

«Чи треба розуміти, що «братва» схиляється до вирішення, спрямованого на самозбереження системи? Адже Путін ні з ким так і не домовився, ніякі санкції при ньому зняті не будуть, і чи не час його зливати? І першим кроком до такого зливу може бути визнання «єдиноосібництва»: «Це все – він. Тільки він, і ніхто більше. Ми просто підкорялися, а що ми могли зробити?», – пише він.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму. 16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконний «референдум», за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про «прийняття Криму до складу Росії».

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Як повідомлялось, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією. Також президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни «указу», який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.

Раніше Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією.