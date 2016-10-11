  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Російського актора Станіслава Садальського не пустили в Україну

    • Сьогодні, 04:17
    • Розсилка

    Росіянину закидають неодноразовий прояв антиукраїнських настроїв протягом останніх трьох років

    Російського актора Станіслава Садальського не пустили в Україну. Про це сам Садальський повідомив в Instagram.

    «Не пускають в Україну, ну і... Не оглядайся назад, ти вже не йдеш цією дорогою! Шкода, але це їх вибір, відлітаю на заробітки в цивілізовану країну», – сказано в повідомленні.

    Садальський також опублікував своє фото з літака з геолокаційні прив'язкою до аеропорту «Шереметьєво» у Москві.

    На своїй сторінці у Twitter він написав: «У країну, де йде боротьба зі своїм народом, мене, українця по матері, не пускають».

    Він також опублікував копію звернення в Управління СБУ в Одеській області, в якому українська громадська організація «Рада громадської безпеки» просить «прийняти оперативні заходи щодо недопущення» Садальського в країну на виступ в Одесі 5 березня в Одеському академічному російському драматичному театрі. А також з вимогою заборонити в'їзд актора в Україну.

    Росіянину закидають неодноразовий прояв антиукраїнських настроїв протягом останніх трьох років. Посилання йдуть, зокрема, на тексти Садальського в «Живому журналі». Крім того, активісти нагадали про гастролі Садальського в окупованому Криму влітку минулого року. В серпні 2016 року Садальський продемонстрував зняте в окупованому Криму фото колеги по роботі, актриси Тетяни Васильєвої.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Російського актора Станіслава Садальського не пустили в Україну
    Російського актора Станіслава Садальського не пустили в Україну
    Російського актора Станіслава Садальського не пустили в Україну

    Раніше міністерство культури України звернулося до Служби безпеки з проханням перевірити ще двох російських акторів. Мова йде про Тетяну Васильєву та Станіслава Садальського.

    Читайте також
    Крим СБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ