Російського артиста клоунади внесли до бази «Миротворця»

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Юрій Куклачов

Куклачов виступав в анексованому Росією Криму

Радянський та російський артист клоунади, керівник «Театру кішок» Юрій Куклачов опинився у списку сайту «Миротворець».

Зазначається, що артист виступав в анексованому Росією Криму.

«Незаконний перетин державного кордону України та незаконна концертна діяльність на території окупованого Росією Криму», — йдеться у повідомленні

Нагадаємо, у базу сайту «Миротворець» занесенi російські артисти, які порушили закони України. Зокрема, це актор Дмитро Пєвцов, співаки Стас Костюшкін, Діма Білан, Валерій Леонтьєв, Юрій Лоза та багато інших.

Як повідомлялося, американського актора Стівена Сігала занесли у «чорний список» сайту «Миротворець», створеного для встановлення осіб сепаратистів або людей, які їм допомагають. Декілька дні тому у «чистилище» також потрапив російський співак Діма Білан.

У той же час російській співачці Ірині Аллегровій дозволили давати концерти на території України.

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