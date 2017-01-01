Російського боксера Повєткіна виключили з рейтингів WBC

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У серпні 2016 Всесвітня боксерська рада дискваліфікувала росіянина Алєксандра Повєткіна на невизначений термін через мельдоній

Російський боксер у важкій вазі Алєксандр Повєткін виключений з рейтингів Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Про це повідомляє «Р-Спорт» з посиланням на президента організації Маурісіо Сулеймана.

«Повєткін виключений з рейтингів WBC. Рішення у його справі буде винесено на наступному тижні. Але, повторюся, в рейтингах WBC його не буде», — сказав Сулейман.

У серпні 2016 Всесвітня боксерська рада дискваліфікувала росіянина Алєксандра Повєткіна на невизначений термін через мельдоній.

Нагадаємо, бій Повєткіна, який мав відбутися 17 грудня 2016 року, скасували через допінг.