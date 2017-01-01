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    Російського боксера Повєткіна виключили з рейтингів WBC

    • Сьогодні, 22:50
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    У серпні 2016 Всесвітня боксерська рада дискваліфікувала росіянина Алєксандра Повєткіна на невизначений термін через мельдоній

    Російський боксер у важкій вазі Алєксандр Повєткін виключений з рейтингів Всесвітньої боксерської ради (WBC).

    Про це повідомляє «Р-Спорт» з посиланням на президента організації Маурісіо Сулеймана.

    «Повєткін виключений з рейтингів WBC. Рішення у його справі буде винесено на наступному тижні. Але, повторюся, в рейтингах WBC його не буде», — сказав Сулейман.

    У серпні 2016 Всесвітня боксерська рада дискваліфікувала росіянина Алєксандра Повєткіна на невизначений термін через мельдоній.

    Нагадаємо, бій Повєткіна, який мав відбутися 17 грудня 2016 року, скасували через допінг.

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