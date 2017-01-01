Російського консула знайшли мертвим в Афінах

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У посольстві Росії факт смерті консула підтвердили

В Афінах помер російський консул, передає видання «Прото тема». 55-річний дипломат був знайдений мертвим у своїй квартирі в центрі грецької столиці.

Повідомляється, що консул не прийшов на роботу і не відповідав на дзвінки. Колеги разом з поліцейськими приїхали до нього додому і розкрили замкнені зсередини двері.

Влада почала розслідування причин смерті. Як повідомили журналістам в грецькій поліції, консул Андрій Маланін помер з природних причин.

У посольстві Росії факт смерті консула підтвердили.