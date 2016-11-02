Російськомовний телеведучий Євген Кисельов вважає, що українізація ТБ не на часі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відомий телеведучий Євген Кисельов

У ситуації, коли триває війна, коли анексовано Крим, немає більш «важливого» питання, аніж займатись законотворчістю у цій сфері – Кисельов

Екс-журналіст телеканала NewsOne, російськомовний телеведучий Євген Кисельов у коментарі «Главкому» зазначив, що прийняття закону про мовні квоти на українському телебаченні – суто політичне рішення, яке впроваджується, щоб відволікти українців від більш нагальних проблем.

Згідно із законопроектом, частка передач або фільмів українською мовою на телебаченні має становити не менше як 75% протягом доби.

«Питання про квоти на українському телебаченні і будь-які питання, пов’язані із українською мовою, зараз не є найтерміновішими. Мені просто хочеться подивитись, які настрої будуть після прийняття цього закону і його виконання у тих регіонах України, від яких дійсно залежить майбутнє країни», – зазначив Кисельов.

Крім того, журналіст додав, що після ухвалення закону виникнуть неабиякі проблеми із його реалізацією. «Не існує готового програмного продукту українською мовою у такій кількості на ринку і навіть для того, щоб купити іноземні програми, фільми, серіали і перекласти їх українською, титрувати або дублювати, треба набагато більше часу (ніж передбачено – один місяць). Вся ця історія абсолютно політична», – заявив Кисельов.

Зазначимо, що колишні російські журналісти Матвій Ганапольський та Євген Кисельов пішли із телеканала News One у новий проект. Джерела повідомляють про перехід на «Тоніс» усієї команди, яка нещодавно звільнилася з NewsOne.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №5313 про обов'язкову частку державної мови в аудіовізуальних ЗМІ.

Законом передбачається, що частка передач або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення планується встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Також уточнено правила обчислення частки передач і фільмів, виконаних державною мовою. Зокрема, передбачено, що фільми та передачі, які не є власним продуктом телерадіоорганізації та виконані недержавною мовою, мають бути субтитровані державною мовою.

Крім того, встановлено, що передача вважається виконаною державною мовою, якщо всі репліки ведучих виконані державною мовою. При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.

Детальніше читайте: Страшний сон Ганапольського. Як працюватиме закон про мовні квоти у ЗМІ