Російському блогеру Лебедєву заборонили в'їзд в Україну (Документ)

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Артемій Лебедєв

В 2016 році Лебедєв побував на непідконтрольних Україні територіях Донбасу

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну відомому російському блогеру Артемію Лебедєву, який раніше відвідував окупований Крим і Донбас. Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит «Апострофа».

«Службою безпеки України в інтересах забезпечення безпеки України прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну вказаною Вами у запиті громадянину РФ у зв'язку з вчинення ним діяльності, спрямованої на нанесення шкоди у сфері інформаційної безпеки», - йдеться у відповіді спецслужби.

Нагадаємо, ще в 2016 році Лебедєв побував на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Також був внесений у базу «Миротворець».