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    Російському блогеру Лебедєву заборонили в'їзд в Україну (Документ)

    • Сьогодні, 09:50
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    Артемій Лебедєв
    Артемій Лебедєв

    В 2016 році Лебедєв побував на непідконтрольних Україні територіях Донбасу

    Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну відомому російському блогеру Артемію Лебедєву, який раніше відвідував окупований Крим і Донбас. Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит «Апострофа».

    «Службою безпеки України в інтересах забезпечення безпеки України прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну вказаною Вами у запиті громадянину РФ у зв'язку з вчинення ним діяльності, спрямованої на нанесення шкоди у сфері інформаційної безпеки», - йдеться у відповіді спецслужби.

    Нагадаємо, ще в 2016 році Лебедєв побував на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Також був внесений у базу «Миротворець».

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