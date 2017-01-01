Російському генералу, який сприяв окупації Криму, «світить» довічне ув’язнення

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Окупація Криму

Прокуратура завершила досудове розслідування справи генерал-майора Олександра Острикова за співучасть в окупації Криму

Військова прокуратура завершила досудове розслідування справи щодо начальника Берегових військ Чорноморського флоту РФ генерал-майора Олександра Острикова за співучасть в окупації Криму. Про це УНІАН повідомив військовий прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, матеріали кримінального провадження для ознайомлення будуть вручені адвокату Острикова, а також скеровані до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Також Кравченко нагадав, що в Дніпровському районному суді Києва вже йде заочне засудження командуючого ЧФ РФ Олександра Вітка. В цьому проваджені відбулося кілька судових засідань, але суд триває із затримками, оскільки то один, то інший член колегії перебувають на лікарняному.

За даними прокуратури, Остриков у лютому-березні 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ, вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, схиляв військовослужбовців Збройних сил України до вчинення державної зради та сприяв веденню агресивної війни проти України.

За вчинення інкримінованих злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомлялося, 8 серпня 2016 року ГПУ повідомила про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку 18 представникам російської влади та керівництва збройних сил РФ. Загалом у переліку військових службових осіб командного складу збройних сил та представників влади Російської Федерації, яким Головною військовою прокуратурою повідомлено про підозру, міститься 20 осіб.