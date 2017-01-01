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    Російському посольству у Вашингтоні щоденно нагадуватимуть про Нємцова

    • Сьогодні, 16:17
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    Борис Нємцов
    Борис Нємцов

    Сквер перед посольством РФ буде перейменовано у площу Бориса Нємцова

    Сквер перед посольством Росії у Вашингтоні перейменують у площу Бориса Нємцова. Таке рішення затвердив комітет Сенату США у справах державного управління.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook російський опозиціонер, заступник лідера громадського руху «Відкрита Росія», голова Фонду Бориса Нємцова за свободу Володимир Кара-Мурза (молодший).

    «Комітет Сенату США у справах державного управління затвердив законопроект S.459 про перейменування скверу перед посольством Росії у Вашингтоні в площу Бориса Нємцова», – написав він.

    Раніше повідомлялося, що американський сенатор-республіканець Марко Рубіо вніс проект постанови, згідно з яким відрізок Вісконсін-авеню перед російським посольством у Вашингтоні отримає назву Boris Nemtsov Plaza (площа Бориса Нємцова), а саме посольство – поштову адресу: 1 Boris Nemtsov Plaza (площа Бориса Нємцова, будинок 1).

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