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    Росію можуть відсторонити від «Євробачення- 2018»

    • Сьогодні, 11:35
    • Розсилка
    5 канал

    Рішення розглянуть після проведення конкурсу в Києві

    Організатори Євробачення не виключають можливості відсторонення РФ у 2018 році, однак таке рішення вони розглянуть тільки після проведення конкурсу у Києві. Про це заявив офіційний представник ЄВС Девід Гудман російському агентству ТАСС.

    Відповідаючи на запитання про те, чи може він підтвердити інформацію ЗМІ про можливе усунення Росії від Євробачення-2018 року в зв'язку з відмовою Першого каналу транслювати конкурс 2017 року, він сказав: «Зараз увагу ЄМС сфокусована на цьогорічному конкурсі. Будь-яке рішення щодо дій, будуть прийняті після події у Києві».

    Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

    Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

    Російський «Перший канал» заявив, що не транслюватиме пісенний конкурс «Євробачення-2017» через відмову української влади впускати до країни для участі в ньому співачку Юлію Самойлову.

    Як повідомляв «Главком»,  відмова Першого каналу від трансляції Євробачення-2017  може спричинити дискваліфікацію Росії на 2018 рік.

    Росія Євробачення Київ конкурс
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