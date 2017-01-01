Росію можуть відсторонити від «Євробачення- 2018»

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Рішення розглянуть після проведення конкурсу в Києві

Організатори Євробачення не виключають можливості відсторонення РФ у 2018 році, однак таке рішення вони розглянуть тільки після проведення конкурсу у Києві. Про це заявив офіційний представник ЄВС Девід Гудман російському агентству ТАСС.

Відповідаючи на запитання про те, чи може він підтвердити інформацію ЗМІ про можливе усунення Росії від Євробачення-2018 року в зв'язку з відмовою Першого каналу транслювати конкурс 2017 року, він сказав: «Зараз увагу ЄМС сфокусована на цьогорічному конкурсі. Будь-яке рішення щодо дій, будуть прийняті після події у Києві».

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

Російський «Перший канал» заявив, що не транслюватиме пісенний конкурс «Євробачення-2017» через відмову української влади впускати до країни для участі в ньому співачку Юлію Самойлову.

Як повідомляв «Главком», відмова Першого каналу від трансляції Євробачення-2017 може спричинити дискваліфікацію Росії на 2018 рік.