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    Росію на «Євробаченні» представлятиме співачка Юлія Самойлова

    • Сьогодні, 22:25
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    Юлія Самойлова
    Юлія Самойлова

    2014 року Самойлова виступала на відкритті зимових Паралімпійських ігор

    Співачка Юлія Самойлова представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який навесні пройде в Києві.

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    Співачка поїде на конкурс з піснею «Flame Is Burning».

    Самойлова з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на інвалідному візку.

    Відомо, що дівчина народилася 1989 року в республіці Комі. Вона неодноразово перемагала і ставала лауреатом музичних конкурсів, стала фіналісткою третього сезону проекту Алли Пугачової «Фактор А» в 2013 році.

    2014 року Самойлова брала участь в урочистій церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор.

    Як повідомляв «Главком», Україну представить на Євробаченні O.Torvald.

    Також відомо, що росіяни можуть не приїхати на зустріч глав делегацій країн-учасниць Євробачення-2017

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