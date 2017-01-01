Росію на «Євробаченні» представлятиме співачка Юлія Самойлова

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Юлія Самойлова

2014 року Самойлова виступала на відкритті зимових Паралімпійських ігор

Співачка Юлія Самойлова представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який навесні пройде в Києві.

Співачка поїде на конкурс з піснею «Flame Is Burning».

Самойлова з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на інвалідному візку.

Відомо, що дівчина народилася 1989 року в республіці Комі. Вона неодноразово перемагала і ставала лауреатом музичних конкурсів, стала фіналісткою третього сезону проекту Алли Пугачової «Фактор А» в 2013 році.

2014 року Самойлова брала участь в урочистій церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор.

Як повідомляв «Главком», Україну представить на Євробаченні O.Torvald.

Також відомо, що росіяни можуть не приїхати на зустріч глав делегацій країн-учасниць Євробачення-2017