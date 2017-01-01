Росію на «Євробаченні» представлятиме співачка Юлія Самойлова
- Сьогодні, 22:25
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2014 року Самойлова виступала на відкритті зимових Паралімпійських ігор
Співачка Юлія Самойлова представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який навесні пройде в Києві.
Співачка поїде на конкурс з піснею «Flame Is Burning».
Самойлова з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на інвалідному візку.
Відомо, що дівчина народилася 1989 року в республіці Комі. Вона неодноразово перемагала і ставала лауреатом музичних конкурсів, стала фіналісткою третього сезону проекту Алли Пугачової «Фактор А» в 2013 році.
2014 року Самойлова брала участь в урочистій церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор.
Як повідомляв «Главком», Україну представить на Євробаченні O.Torvald.
Також відомо, що росіяни можуть не приїхати на зустріч глав делегацій країн-учасниць Євробачення-2017