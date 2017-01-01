Сурков представлятиме Росію на зустрічі радників президентів у «нормандському форматі»

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Владислав Сурков

Пєсков звинувачує Збройні сили України у погіршенні ситуації на Донбасі

Росію на зустрічі помічників президентів країн – учасниць «нормандського формату» в четвер представить Владислав Сурков. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА «Новости».

«Помічники зберуться в Мінську, від Російської Федерації буде Сурков», – повідомив Пєсков.

Крім того, Пєсков зазначив, що ситуація на Донбасі не поліпшується.

«Ситуація, на жаль, погіршується провокаційними діями Збройних сил України на лінії зіткнення. Ускладнюється тим, що завдяки збереженню напруженості сторонам не вдається відвести важке озброєння, як це було домовлено в раніше досягнутих угодах. Поки що не діє режим припинення вогню, режиму тиші немає», – сказав Пєсков.

Найближчим часом у Мінську відбудеться зустріч радників президентів, на якій може бути визначено дату зустрічі міністрів закордонних справ у «нормандському форматі».