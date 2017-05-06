РосЗМІ: в Україну не пустили фотокора «Росія сьогодні», який їхав на «Євробачення»

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Журналісту начебто видали квиток в Росію і супроводили до літака

Фотокореспондента МІА «Росія сьогодні» Раміля Сітдікова, акредитованого на «Євробачення», не пустили в Україну.

Про це повідомляє «Риа Новости» з посиланням на директора об'єднаної дирекції фотоінформації «Росія сьогодні» Олександра Штоля.

«Нашого фотографа «завернули» з Києва. На кордоні взяли документи, пішли кудись і через приблизно годину принесли постанову про відмову у в'їзді. Акредитація була отримана по всій формі», — заявив Штоль.

За його словами, організаторів «Євробачення» запитували про можливість отримати запрошення, але ті «одразу сказали, що таких документів вони не видають».

Сам Сітдіков розповів, що йому задавали стандартні запитання про мету візиту, а потім видали рішення про депортацію.

«Причина - не може підтвердити мету запланованого перебування на території України», - повідомив він агентству по телефону.

Також він додав, що йому видали зворотний квиток і супроводили до літака.

Держприкордонслужба України не прокоментувала російському виданню відмову у в'їзді фотокору. «У нас наразі немає такої інформації, треба перевіряти», - заявивли «РІА Новости» у прес-службі відомства.

Нагадаємо, що комітет прес-галереї при Конгресі скасував акредитацію російського пропагандистського видання Sputnik.