Ротація у російських військах на Донбасі пройшла успішно: новоприбулий перестріляв своїх

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Російські військові на Донбасі

У бойовиків збільшується кількість небойових втрат

У російсько-окупаційних військах на Донбасі збільшується кількість небойових втрат. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ внаслідок поповнення підрозділів у ході ротації особовим складом, який фактично не має практичного військового досвіду та бажання виконувати службові обов’язки, збільшується кількість небойових втрат, що призводить до погіршення морально-психологічного стану і загострення взаємовідносин між військовослужбовцями різних періодів призову», - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, в 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК вартовий, призначений для несення служби з числа новоприбулих, застрелив одного та поранив іншого військовослужбовця зі складу варти. «Командуванням полку вживаються заходи, з метою подання цієї події, як нещасного випадку», - інформує ГУР.

Як повідомлялося, за минулу добу російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування.