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    Розбійний напад у Києві: невідомі вкрали у чоловіка більше одного мільйона гривень

    • Сьогодні, 05:31
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    Невідомі пограбували чоловіка біля банку

    У Києві невідомі вкрали у чоловіка більше одного мільйона гривень біля банку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в Києві.

    Повідомляється, що грабіжники під'їхали на автомобілі до банку на бульварі Дружби народів. Троє в масках вийшли з іномарки і, погрожуючи зброєю, відібрали у потерпілого рюкзак з грошима.

    Наголошується, що потерпілий збирався відвезти гроші в банк для здійснення угоди. По дорозі він встиг заїхати в пункт обміну грошей, де обміняв долари на гривні. Однак перед самим входом у банк до нього підбігли незнайомці.

    «В даний час поліція встановлює всі обставини розбійного нападу. Правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження і проводять комплекс заходів, спрямованих на розшук підозрюваних», - йдеться в повідомленні.

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