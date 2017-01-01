Розбійний напад у Києві: невідомі вкрали у чоловіка більше одного мільйона гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невідомі пограбували чоловіка біля банку

У Києві невідомі вкрали у чоловіка більше одного мільйона гривень біля банку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в Києві.

Повідомляється, що грабіжники під'їхали на автомобілі до банку на бульварі Дружби народів. Троє в масках вийшли з іномарки і, погрожуючи зброєю, відібрали у потерпілого рюкзак з грошима.

Наголошується, що потерпілий збирався відвезти гроші в банк для здійснення угоди. По дорозі він встиг заїхати в пункт обміну грошей, де обміняв долари на гривні. Однак перед самим входом у банк до нього підбігли незнайомці.

«В даний час поліція встановлює всі обставини розбійного нападу. Правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження і проводять комплекс заходів, спрямованих на розшук підозрюваних», - йдеться в повідомленні.