Розенко дав міністерствам тиждень на розробку алгоритму виплати субсидій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Розенко

Міністр доручив провести ревізію усіх нормативних актів, зокрема і щодо порядку використання коштів субсидії

Протягом тижня міністрество фінансів та міністерство соціальної політики, а також міністерство юстиції мають надати алгоритм виплат монетизованих субсидій, які отримають 1,5 млн українських родин. Про це віце-прем’єр Павло Розенко повідомив після засідання урядового комітету з питань соцполітики та гуманітарного розвитку.

«Ще раз наголошую: без жодних затримок», - підкреслив він.

При цьому міністр доручив провести ревізію усіх нормативних актів, зокрема і щодо порядку використання коштів субсидії, «щоб не вийшло так, що 1 липня настало, вже має початися процес виплати коштів, а нам ще треба змінити купу документів».

«Ми з вами прийняли дуже важливий документ на засіданні уряду — зміни до постанови №848 по субсидіях і запропонували дуже правильний механізм щодо часткової монетизації економії субсидій. Таку підтримку повинні отримати близько 1,5 млн українських родин. Зараз ми повинні зробити все, щоб реалізувати цю постанову в повному обсязі і без жодних затримок», — сказав він.

Розенко зазначив, що виконання цієї постанови повинні забезпечити місцеві органи влади «і якісно вони зможуть це зробити, коли будуть мати чіткий алгоритм».

«Треба буквально на пальцях показати хто що має робити: що мають заробити надавачі послуг, управління соцзахисту, управління фінансів і що має зробити людина, щоб вчасно і в повному обсязі отримати свої кошти», — наголосив віце-прем’єр.