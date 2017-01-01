Розенко назвав ідею купівлі трудового стажу «науковою фантастикою»

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Павло Розенко

Віце-прем'єр-міністр вважає, що така ідея не має економічного обгрунтування

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає, що ініціатива про купівлю відсутнього трудового стажу для виходу на пенсію необгрунтована і нереалістична. Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляють «Українські Новини».

«Я не проти блискучих геніальних ідей, але давайте не будемо смішити суспільство. Знову-таки кожна тема повинна бути обґрунтована, кожна ідея повинна бути оброблена і продискутирована. Я за те, щоб не впарювати людям наукову фантастику», - сказав він.

Віце-прем'єр підкреслив, що ця ідея не має економічного обгрунтування.

Раніше Розенко заявляв, що виступає за можливість отримання пенсії працюючими пенсіонерами.

Як відомо, можливість покупки відсутнього трудового стажу та виплату пенсій лише непрацюючим пенсіонерам припускає міністр соціальної політики Андрій Рева.