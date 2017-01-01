Розенко назвав реальну кількість безробітних в Україні

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У службах зайнятості зареєстровано лише 400 тисяч громадян України

Реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 мільйона українців. При цьому, у службах зайнятості зареєстровано лише 400 тисяч громадян України.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Сьогодні, лише 400 тисяч українців зареєстровані у службах зайнятості. Зокрема, туди приходять люди, які мають право на допомогу по безробіттю. Проте, на сьогоднішній день, реальна кількість безробітних становить близько 1,9 мільйона українців»,– каже Розенко.

Віце-прем’єр-міністр додає, що в Україні нині є 18 мільйонів працюючих людей. Проте, як запевняє Розенко, не усі з них платять ЄСВ, що у свою чергу завдає чималих збитків державі.

«Щодо працездатного населення, то в Україні такими вважають людей від 15 до 75 років. Проте, очевидно, що у 75 років ніхто вже не працюватиме. Більше того, в Україні до такого віку люди просто не доживають. Однак, реально працюючих людей на ринку праці, приблизно 18 мільйонів. При тому, страхові внески сплачують лише 11 мільйонів людей. От і маємо формулу дефіциту українського бюджету»,– зазначив Розенко.