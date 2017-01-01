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    Розенко прокоментував заяву Саакашвілі про стіну на кордоні з окупованим Донбасом

    • Сьогодні, 17:40
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    Віце-прем'єр Павло Розенко
    Віце-прем'єр Павло Розенко

    Віце-прем'єр порадив Саакашвілі «не розкидатися нашими землями та людьми»

    Пропозиція Саакашвілі про побудову стіни на межі з окупованим Донбасом є неприйнятною, оскільки означатиме, що Україна віддає свою землю агрессору.

    Про це віце-прем'єр Павло Розенко написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Пропозиція віддати українську землю окупантам - неприйнятна. Не Саакашвілі виборював державність, не йому розкидатися нашими землями та людьми», - заявив віце-прем’єр.

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    Колишній голова Одещини припустив, що пізніше жителі цих територій «своїми руками розіб'ють стіну як свого часу східні німці».

    «Ми обов'язково повернемо окуповані території після того, як переможемо корупцію і почнемо швидкий розвиток. Але щоб їх повернути швидше, зміни в першу чергу повинні відбутися в Києві», - пояснив політик.

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    Павло Розенко Михайло Саакашвілі Україна окуповані території
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