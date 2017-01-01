Розенко прокоментував заяву Саакашвілі про стіну на кордоні з окупованим Донбасом

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Віце-прем'єр Павло Розенко

Віце-прем'єр порадив Саакашвілі «не розкидатися нашими землями та людьми»

Пропозиція Саакашвілі про побудову стіни на межі з окупованим Донбасом є неприйнятною, оскільки означатиме, що Україна віддає свою землю агрессору.

Про це віце-прем'єр Павло Розенко написав на своїй сторінці у Twitter.

«Пропозиція віддати українську землю окупантам - неприйнятна. Не Саакашвілі виборював державність, не йому розкидатися нашими землями та людьми», - заявив віце-прем’єр.

Пропозиція віддати українську землю окупантам -неприйнятна.Не Саакашвілі виборював державність, не йому розкидатися нашими землями та людьми — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 12 апреля 2017 г.

Колишній голова Одещини припустив, що пізніше жителі цих територій «своїми руками розіб'ють стіну як свого часу східні німці».

«Ми обов'язково повернемо окуповані території після того, як переможемо корупцію і почнемо швидкий розвиток. Але щоб їх повернути швидше, зміни в першу чергу повинні відбутися в Києві», - пояснив політик.