Розенко: в Україні 1,9 мільйона безробітних

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Фото: КМУ Павло Розенко

У службах зайнятості зареєстровано 400 тисяч осіб

Реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 млн осіб. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко в ефірі телеканалу ZIK.

Разом з тим, Розенко зазначив, що у службах зайнятості зареєстровано лише 400 тисяч громадян України.

«Сьогодні, лише 400 тисяч українців зареєстровані у службах зайнятості. Зокрема, туди приходять люди, які мають право на допомогу по безробіттю. Проте, на сьогоднішній день, реальна кількість безробітних становить близько 1,9 мільйона українців», - сказав Розенко.

Крім того, Розенко додав, що на ринку праці України наразі налічується близько 18 мільйонів працюючих українців, разом з тим, з них страхові внески сплачують лише 11 мільйонів осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні (без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції) у березні 2017 року рівень безробіття порівняно з попереднім місяцем трохи зменшився і склав 1,5%.