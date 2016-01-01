Розгляд апеляції на арешт полковника Без’язикова відкладено

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Іван Без'язиков

Судовий процес перенесено через необхідність надання додаткового часу на розгляд матеріалів справи обома сторонами

Сьогодні Апеляційний суд Києва почав розгляд апеляції на арешт підозрюваного в шпигунстві полковника Збройних Сил України Івана Без'язикова. Але через необхідність надання додаткового часу на розгляд матеріалів справи обома сторонами судовий процес був перенесений на 16 січня 2017 року.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів на чолі з В'ячеславом Дзюбіним.

Засідання розпочнеться о 13:30.

Нагадаємо, вчора СБУ оприлюднила телефонні розмови Без'язикова щодо його співпраці з бойовиками.

Слідчі СБУ за погодженням з Генпрокуратурою повідомили Без’язикову про підозру у вчиненні державної зради.

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Джерело: Українські новини