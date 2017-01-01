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    Розгляд справи Насірова може відбутися в будівлі Солом’янського суду, – адвокат

    • Сьогодні, 04:55
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    Насіров не може залишити будівлю суду, бо немає працівників Національного антикорупційного бюро

    Адвокат Олександр Лисак повідомив, що подальший розгляд справи відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова може відбутися в будівлі Солом’янського суду Києва. 

    «Сьогоднішнє вже засідання суду відбудеться тут, у Солом’янському суді, іншого виходу немає», - сказав адвокат.

    Він зазначив, що Насіров не може залишити будівлю суду, бо немає працівників Національного антикорупційного бюро, які можуть забезпечити його транспортування.

    «Ми офіційно заявимо, щоб справа розглядалася в цьому суді», - повідомив Лисак.

    адвокат
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