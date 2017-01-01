Розгляд справи Насірова може відбутися в будівлі Солом’янського суду, – адвокат
- Сьогодні, 04:55
-
Розсилка
Насіров не може залишити будівлю суду, бо немає працівників Національного антикорупційного бюроАдвокат Олександр Лисак повідомив, що подальший розгляд справи відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова може відбутися в будівлі Солом’янського суду Києва.
«Сьогоднішнє вже засідання суду відбудеться тут, у Солом’янському суді, іншого виходу немає», - сказав адвокат.
Він зазначив, що Насіров не може залишити будівлю суду, бо немає працівників Національного антикорупційного бюро, які можуть забезпечити його транспортування.
«Ми офіційно заявимо, щоб справа розглядалася в цьому суді», - повідомив Лисак.