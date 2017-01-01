Розгляд справи Насірова може відбутися в будівлі Солом’янського суду, – адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Насіров не може залишити будівлю суду, бо немає працівників Національного антикорупційного бюро

Солом’янського

Адвокат Олександр Лисак повідомив, що подальший розгляд справи відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова може відбутися в будівлісуду Києва.

«Сьогоднішнє вже засідання суду відбудеться тут, у Солом’янському суді, іншого виходу немає», - сказав адвокат.

Він зазначив, що Насіров не може залишити будівлю суду, бо немає працівників Національного антикорупційного бюро, які можуть забезпечити його транспортування.

«Ми офіційно заявимо, щоб справа розглядалася в цьому суді», - повідомив Лисак.