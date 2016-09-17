Розголос, якого набула «справа Новинського», уже є покаранням для нього, - митрополит

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Олександр Драбинко

Суспільство знає, що диму без вогню не буває – Драбинко

За словами митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка), резонанс, якого набула так звана справа Новинського, вже є покаранням для олігарха. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Недоведеність провини не означає її відсутність. Подивіться на той розголос, якого набула «справа Новинського». Я вважаю, що навіть цей розголос уже є покаранням. Суспільство знає, що диму без вогню не буває», - зазначив митрополит Олександр.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює депутата Вадима Новинського в тому, що він разом із колишнім президентом Віктором Януковичем, екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком та екс-начальником ГУ МВС у Києві Валерієм Коряком організував викрадення архієпископа Олександра (Драбинка) - особистого помічника покійного нині митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира. Депутатові інкримінується правопорушення за двома статтями Кримінального кодексу України - «незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та «перевищення влади або службових повноважень».

Новинський неодноразово називав кримінальне провадження проти нього повністю сфабрикованим слідством. «Це обвинувачення повністю сфабриковане на підставі свідчень однієї людини», - наголошував він раніше і запевняв, що не боїться зняття недоторканності й готовий до такого рішення парламенту. Він також запевняє, що не має наміру залишати країну і готовий співпрацювати зі слідством.

У грудні 2016 року депутати 228 голосами позбавили Вадима Новинського депутатської недоторканості.

Зазначимо, що «справа Новинського» розпочалася 31 березня минулого року. Тоді депутат Андрій Деркач передав документи до Генеральної прокуратури, які нібито свідчать про причетність Януковича і Новинського до спроб усунути митрополита Володимира від Предстоятельства в УПЦ.

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