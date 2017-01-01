Розмінування Балаклії: вилучено майже 1,5 тис. боєприпасів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очищення Балаклії від вибухонебезпечних предметів

Лише 27 березня вилучено 374 вибухонебезпечних предмети

З початку робіт з розмінування території навколо арсеналу в Балаклії вилучено майже 1,5 тис. вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Наразі організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням Балаклії щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

До Штабу з НС надійшло 408 заявок щодо виявлення боєприпасів, зокрема 27 березня – 45 заявок (надійшли від населення, яке повернулось у місто і виявили предмети, ззовні схожі на ВНП у місцях, що були недоступні піротехнікам під час подворового обстеження).

«Всього з початку робіт вилучено 1 тис. 466 вибухонебезпечних предметів, зокрема 27 березня – 374 ВНП», - інформують у ДСНС.

Піротехнічними підрозділами проводиться технічне обстеження і очищення від вибухонебезпечних предметів прилеглої до арсеналу території.

Всього до виконання робіт з розмінування від ДСНС залучено 75 піротехніків та 27 од. спеціальної техніки (15 піротехнічних розрахунків).

У зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил загальною чисельністю 2 тис. 63 чол. та 185 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 278 чоловік особового складу та 57 одиниць спеціальної та пожежної техніки.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше у Балаклії відновили електропостачання і опалення. На 50% відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.