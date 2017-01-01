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    Прес-конференція Олега Панфілова: Розмови з «ватником» (трансляція)

    • Сьогодні, 14:58
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    Олег Панфілов
    Олег Панфілов

    Експерт проаналізує сучасний феномен існування території під назвою «Росія»

    Сьогодні, 22 травня, о 15:00 у прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Розмови з «ватником».

    Запрошені гості: Олег Панфілов, публіцист, професор Державного університету Ілії (Грузія), який аналізуватиме сучасний феномен існування території під назвою «Росія», де брехня є державною політикою, а вигадану історію видають за реальну, чому утворилася істота «ватник», перекидання ідеології «ватника» в Україну, Грузію, хто прийде на зміну «ватникам».

    Під час прес-конференції буде презентовано книгу.

    Трансляцію прес-конференції можна побачити тут:

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