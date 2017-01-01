Розпочалася друга хвиля е-декларування

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Електронне декларування

Кампанія триватиме до 1 квітня 2017 року

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує про початок другої хвилі електронного декларування. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

До 1 квітня 2017 року електронні декларації мають заповнити особи, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

При заповненні декларацій за 2016 рік застосовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня 2016 року (1378 гривень). Також, з 1 січня 2017 року суб’єкти декларування мають повідомляти НАЗК про суттєві зміни у своєму в майновому стані, якщо отриманий ними дохід, придбане майно перевищують суму у розмірі 50 прожиткових мінімумів (станом на 01.01.2017- 80 тис. гривень), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Із набуттям чинності Закону України «Про Вищу раду правосуддя», яким внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції», змінено коло осіб, які мають подавати е-декларації. Відтак, дія антикорупційного закону в частині фінансового контролю не поширюється на певні категорії посад, а саме: